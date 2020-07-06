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Fatih Terim: Muslera'nın ayağının kırılması sonun başlangıcıydı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kaleci Fernando Muslera'nın bacağının kırılmasının, futbolcularını şampiyonluk yarışında olumsuz etkilediğini söyledi
06.07.2020
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Süper Lig'in 30. haftasında 3-1 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Rize'de 14. dakikada Muslera'nın ayağının kırılması, bana göre sonun başlangıcıydı. Futbolcular çok etkilendi. O etki devre arasında soyunma odasında devam etti. Artı her maçın soyunma odasında Muslera kaygısı, endişesi sürdü. Orada sadece Muslera'yı değil Andone'yi de kaybettik. Hani kaleci yanlışlıkla düştü ya üzerine. Arkalarında alışık olduğu iyi oynayan bir kaleci ve takım kaptanının olmaması, kırık anını görme futbolcuları kötü etkiledi." diye konuştu.

Çaykur Rizespor maçında 4 kayıp verdiklerini aktaran Terim, şunları kaydetti:

"Rize'de 2 cezalı, 2 sakat olmak üzere 4 kayıp verdik. Gaziantep FK maçının üzerinde durmanın manası yok. Olacak iş değil. Her gün eksiliyoruz. Buna rağmen bu şartlarda bugün ilk 32 dakikalık bölümde 3-4 net pozisyonumuz var. Bayağı da iyi oynadık. Bazen ne yapsanız olmayabilir, bütün aksilikler üst üste gelir. Pandemi öncesi kaleden alıp karşı kaleye kadar giden, otomatik bir oyun oynayan bir Galatasaray vardı. Pandemi sonrası başlangıçla beraber kötü gittik."

"Ali Palabıyık, VAR'da daha iyi"

Fatih Terim, bu karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan ve Sofiane Feghouli'nin atılmasında hakem Cüneyt Çakır'ı uyaran Ali Palabıyık'a göndermede bulundu.

Palabıyık'ın geçen sezon Medipol Başakşehir ile oynanan maçta benzer pozisyonda farklı karar verdiğini hatırlatan Terim, "Kendimize suç bulurken bazı şeyleri de atlamamamız lazım. Mesela bugünkü kırmızı kart yüzde 100 doğruydu. Çağıran Ali Palabıyık. Geçen sezon Mehmet Topal'ın Martin Linnes'e yaptığı harekette hakem kimdi? Demek ki VAR'da iyi görüyor. VAR hakemliği alsa daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Feghouli'nin gördüğü kırmızı karta itiraz etmediklerini dile getiren Terim, "Feghouli'ye hiç yakışmadı. Hiç beklemediğimiz biriydi. O ana kadar da iyi oynadı ve pozisyonlara girdi." diye konuştu.

"Gemiyi en emin şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız"

Fatih Terim, bu sezon yaşadıkları sakatlıkları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Her sene şampiyon olmak için uğraşıyoruz ama bazen aklınızda olmayan işler başınıza geliyor. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Hiç olmazsa çıkaracağımız bir 11 var. Gemiyi en emin şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Bir oyuncumuz en tehlikeli sıtmaya yakalandı. Belhanda'nın çenesi kırıldı. Ömer parmağından ameliyat oldu. Çoğunun haberi yok, bu ara iyileşti devam ediyor. Milli maçta Luyindama gitti. Pandemiden sonra Muslera ve Andone'ye olan, sonra Lemina, bugün Saracchi... Böyle gidiyoruz. Bunlar olmaması gerekenler. Fatih Terim'in takımında da olmaması gereken şeyler ama futbol her şeye açık. Sezon sonunu bekleyeceğiz."

Sakat, cezalı ve takımdan ayrılan futbolcuların Şampiyonlar Ligi yarışında kendilerini endişelendirmediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben, Galatasaray teknik direktörüyüm. Muhakkak üzülürüm ve olmalarını isterim ama endişe duyacağım bir şey yok. Her sene en iyisini yapmış, en fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş bir kulübün gerektiği zaman kayıpları da aynı şekilde karşılaması gerekir. Kalan 4 maçta elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sonrasında en fazla yara alan takım olduklarını dile getiren Terim, "Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Başarısızlık varsa en önemli iki sebebi nelerdir?" şeklindeki soruya ise, "Başarısız olduğumuzu düşünüyorum. Sebep A benim, sebep B Fatih Terim." şeklinde yanıt verdi.

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