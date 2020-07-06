06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ahmet Çakar: Fatih Terim'in bırakma zamanı geldi
Sabah Gazetesi yazarı ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi. Usta yorumcu, "Zirvede bırakan herkes ama herkes müthiş hatırlanır. Eğer zirvede bırakmazsan ayağa düşersin. Zirvede bırakmak çok önemli. Fatih Terim hala Galatasaray camiasının en büyük sportif efsanesidir. 9'da 8 şampiyonluk yeter" dedi.
06.07.2020
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