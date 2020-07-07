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Levent Tüzemen'den Feghouli'ye cevap

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Artı Futbol programına canlı bağlanarak Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli hakkındaki sözlerine açıklık getirdi. Tüzemen, "Irkçılığa şiddetle karşıyım. Feghouli'ye ırkçılık yapmadım." dedi.
07.07.2020
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Levent Tüzemen'den Feghouli'ye cevap Levent Tüzemen'den Feghouli'ye cevap 07.07.2020
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