29 Aralık 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın"

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
29.12.2019

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın." ifadelerini kullandı.

"Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı!"

Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın "Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın" 29.12.2019
Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı! "Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı!" 28.12.2019
İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı... İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı... 28.12.2019
Canlı yayında açıkladı! Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok! Canlı yayında açıkladı! "Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok!" 28.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm! "Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm!" 28.12.2019
Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler 28.12.2019
Galatasaray'ın kamp programı belli oldu Galatasaray'ın kamp programı belli oldu 28.12.2019
Manuel da Costa Galatasaray yolunda Manuel da Costa Galatasaray yolunda 28.12.2019
Galatasaray'da haciz sorunu çözülüyor Galatasaray'da haciz sorunu çözülüyor 28.12.2019
Galatasaray ile Antalyaspor 47. kez Galatasaray ile Antalyaspor 47. kez 28.12.2019
Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor 28.12.2019
Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor 27.12.2019
Kadewere'den Galatasaray'a yeşil ışık Kadewere'den Galatasaray'a yeşil ışık 26.12.2019
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi 26.12.2019
Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın 26.12.2019
Çapa: Jesse, Onyekuru tarzında bir futbolcu Çapa: Jesse, Onyekuru tarzında bir futbolcu 26.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim ilk ayrılığı açıkladı! İşte o isim...
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!
Fatih Terim'den flaş Arda Turan itirafı
Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...
Tarık Çamdal yine olay oldu! Galatasaray'a geri dönüyor...
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör