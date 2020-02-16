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Fatih Terim: Galatasaray nereye giderse gitsin kazanmaya gider

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçla ilgili "Bu kadar pozisyona girip ikinciyi bulamazsanız, rahat olamazsınız." dedi.
16.02.2020

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, yoğun bir maç trafiği içinde olduklarını belirterek, "Çarşamba günü çok üst düzey bir maç oynadık. Rakibimiz dinlenerek gelirken, işin fizik ve psikolojik kısmıyla, müthiş bir gerilimle oynadığınız dolu dolu bir 90 dakika oldu." diye konuştu.

Kadrodaki değişikliklerin oyundaki bazı şeyleri de değiştirdiğini dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Bugün aslında rakip alanda çok bulunduk ama özellikle Onyekuru'ya doğru direkt oynama isteğimiz çabuk top kaybetmemize neden oldu. Halbuki biz sabırla en iyi pozisyonu arayan, pas yüzdesi yüksek bir takımız. Bugün pas yüzdemiz düşmüş. Sonuç olarak bu oyuncu tipleriyle doğrudan alakalı. Bir de rakip 20, biz de 8 faul yapmışız. Yani oyun bayağı kesilmiş. Sonuç olarak sizden evvel oynanan maçlar her ne kadar lehinize gelişse de üzerinizde bir baskı oluyor. Burada önemli olan ikinci golü bulabilmek. Bu kadar pozisyona girip ikinciyi bulamazsanız, rahat olamazsınız. Girdiğimiz pozisyonlar gol olsa olay çok da başka olur. Sonuç itibarıyla bugün rakipten daha fazla gol pozisyonuna giren bir Galatasaray vardı. Ben oyuncularımdan memnunum."

Terim, üst sıralardaki takımlarla puan farkını kapatmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Puan farkları kapanıyor. 5 maç, 5 dakika, 5 saniye futbolda sizi yukarı da çıkartır, aşağı da indirir. Bu işler maalesef böyle. Allah'a şükür kısa zamanda bu farkı kapattık. Şimdi üçüncüyüz, ümit ederim daha da yukarı çıkarız. İnanmış bir oyuncu grubum var. İnanmış bir de taraftar grubumuz var. El ele beraberce yürüyeceğiz inşallah." diye konuştu.

- "Kazanmaya gidiyoruz"

Fatih Terim, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları derbiyi kazanmak için Kadıköy'e gideceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derbilerin hiçbiri kolay değildir. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti de zaten bilinen bir şey. Orada ilk defa da oynamıyoruz. Galatasaray, nereye giderse gitsin kazanmaya gider. Fenerbahçe'nin son haftalardaki durumu, bizim maçla ilgili olmayacaktır. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının havası, atmosferi çok değişik oluyor. Dolayısıyla rakibimiz karşısında o ciddiyet ve dikkatle oynayan bir Galatasaray olacak. İnşallah kazanır, geliriz. Biz zaten kazanmaya gidiyoruz. Ben oyuncularıma 'Arkadaşlar bize bir beraberlik yeter.' dediğimi hiç hatırlamıyorum. Ümit ederim iyi bir netice alırız."

- Lemina'nın sakatlığı

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina'nın adalesinde ağrı hissettiğini anlatarak, "Maalesef arka adalesiyle ilgili bir teşhis var. Yarınki MR'dan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. Ancak sıkıntılı bir durum var. Lemina bizim için çok çok önem taşıyan bir oyuncu. Galatasaray'ın oyun anlayışında, taktiğinde kilit bir oyuncu." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili soruya, "Özellikle Seri'nin olağanüstü markaj yapmasını bekleyemezsiniz. Topla kale arasına giren, alan savunması yapabilen bir oyuncudur. İletişimi sağlayan, pas yüzdesi olarak çok önemli bir oyuncu. Onun için taraftarlarımız o gözle seyretsinler. Feghouli de bizim için çok önemli, kilit bir oyuncu. Hiç durmadan oynuyor. Bundan sonra daha iyi olacaktır. Genel olarak ikisi de bizim için önemli oyuncu." yanıtını verdi.

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