Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..."
İşte Terim'in açıklamaları...
"Porto maçları bizim Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız çok önemli iki maç. Çok fazla pozisyon bulduğumuz, hatta penaltı kaçırdığımız bir maç.
O performansı tekrarlarsak tur için umutlu olabiliriz. Bence, Benfica şu anda Porto'dan daha iyi durumda.
Muhakkak ki Porto çok iyi takım ama form durumu olarak Benfica şu an daha önde.
Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'ydi ama, sadece forvet değil bazı eksiklerle de o kulvarda mücadele ettik.
Buna rağmen iki Porto maçından hangisini kazansak tur atlayabilirdik.
Umarım UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gidebiliriz.
Eğer Benfica'yı elersek, ileriye yönelik daha sağlam konuşmalar yapabiliriz.
Galatasaray özellikle kendi sahasında seyircisiyle beraber bütünleşip kendi isteklerini rakibe kabul ettirmeyi başaran bir takım.
Tabii oyunun gidişatı ne olur bilinmez ama maç öncesi düşüncemiz bu. Saha ve seyirci avantajımızı kullanmak.
Şu an daha iyi bir kadromuz var. Mitroglou, Semih gibi oyuncularımızı yazamadık. Gelen takviyelerle daha iyiyiz.
Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Ne zaman rica etsek hep anlayış gösterdiler.
İki hedef göstermiştim. Biri ocak, biri haziran. Ocak tamam, haziranda da projeyi tamamlayacağız.
Sonuç ne olursa olsun zevk veren ve zevk alan bir oyun anlayışı inşallah oturtmaya çalışıyoruz. Yarın da böyle başlayacağız.
Tabii ikili maçların planları değişik olabilir ama saha avantajı değişmez bunu kullanmak en büyük arzumuz. Mümkünse gol yemeden oraya gitmek.
Biz de zevk almalıyız kulübeden, oyuncular da oynarken keyif almalı. Bu zaten sizi sonuca götürür.
Ben Galatasaray taraftarının ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Çünkü bu oyun yapısını 1996-2000 arasında bu takıma yerleştiren ben ve ekibimdi.
Galatasaray o günden sonra değişmedi, seyirci de bunu benimsedi."
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