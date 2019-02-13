13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Benfica maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada "Eğer Benfica'yı elersek, ileriye yönelik daha sağlam konuşmalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
13.02.2019

İşte Terim'in açıklamaları...

"Porto maçları bizim Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız çok önemli iki maç. Çok fazla pozisyon bulduğumuz, hatta penaltı kaçırdığımız bir maç.

O performansı tekrarlarsak tur için umutlu olabiliriz. Bence, Benfica şu anda Porto'dan daha iyi durumda.

Muhakkak ki Porto çok iyi takım ama form durumu olarak Benfica şu an daha önde.

Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'ydi ama, sadece forvet değil bazı eksiklerle de o kulvarda mücadele ettik.

Buna rağmen iki Porto maçından hangisini kazansak tur atlayabilirdik.

Umarım UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gidebiliriz.

Eğer Benfica'yı elersek, ileriye yönelik daha sağlam konuşmalar yapabiliriz.

Galatasaray özellikle kendi sahasında seyircisiyle beraber bütünleşip kendi isteklerini rakibe kabul ettirmeyi başaran bir takım.

Tabii oyunun gidişatı ne olur bilinmez ama maç öncesi düşüncemiz bu. Saha ve seyirci avantajımızı kullanmak.

Şu an daha iyi bir kadromuz var. Mitroglou, Semih gibi oyuncularımızı yazamadık. Gelen takviyelerle daha iyiyiz.

Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Ne zaman rica etsek hep anlayış gösterdiler.

İki hedef göstermiştim. Biri ocak, biri haziran. Ocak tamam, haziranda da projeyi tamamlayacağız.

Sonuç ne olursa olsun zevk veren ve zevk alan bir oyun anlayışı inşallah oturtmaya çalışıyoruz. Yarın da böyle başlayacağız.

Tabii ikili maçların planları değişik olabilir ama saha avantajı değişmez bunu kullanmak en büyük arzumuz. Mümkünse gol yemeden oraya gitmek.

Biz de zevk almalıyız kulübeden, oyuncular da oynarken keyif almalı. Bu zaten sizi sonuca götürür.

Ben Galatasaray taraftarının ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Çünkü bu oyun yapısını 1996-2000 arasında bu takıma yerleştiren ben ve ekibimdi.

Galatasaray o günden sonra değişmedi, seyirci de bunu benimsedi."

Galatasaray'da Benfica maçı hazırlıkları tamamlandı Galatasaray'da Benfica maçı hazırlıkları tamamlandı 13.02.2019
Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek... Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..." 13.02.2019
Hıncal Uluç: Galatasaray'ın kazanmasından mutlu olmuyorum Hıncal Uluç: Galatasaray'ın kazanmasından mutlu olmuyorum 12.02.2019
Galatasaray'da yeni transferler imzaladı Galatasaray'da yeni transferler imzaladı 12.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar "Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar" 10.02.2019
Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu 10.02.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Oha Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: "Oha" 10.02.2019
Galatasaray kafilesi stada haraket etti Galatasaray kafilesi stada haraket etti 10.02.2019
Galatasaray'ın sezon performansı Galatasaray'ın sezon performansı 10.02.2019
Türk Telekom Stadı'nda dev randevu Türk Telekom Stadı'nda dev randevu 10.02.2019
Savunmada yüzde 50 tasarruf Savunmada yüzde 50 tasarruf 08.02.2019
Fatih Terim'in acı günü Fatih Terim'in acı günü 08.02.2019
Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolcuğuna uğurlandı Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolcuğuna uğurlandı 07.02.2019
Fatih Terim'in acı kaybı Fatih Terim'in acı kaybı 06.02.2019
Flaş yorum: Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış Flaş yorum: "Fatih Terim'in hedefi Avrupa'ymış" 05.02.2019
Ozan'ın parası Albayrak'a Ozan'ın parası Albayrak'a 05.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..."
Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...
Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...
Fenerbahçe'nin galibiyeti Rus basınında geniş yer buldu
Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti
Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör