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Fatih Terim 1.5 aydır açıklama yapmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sessizliğini korumaya devam ediyor. Hatayspor maçında da açıklama yapmayan tecrübeli çalıştırıcının suskunluğu, 1.5 aya yaklaştı.
05.09.2020
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