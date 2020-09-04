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Turgay Demir: Belhanda ayrılmazsa Falcao'yu unutun

Bire Bir Futbol programına katılan A Spor yorumcusu Turgay Demir, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Demir, "Belhanda ayrılmazsa Falcao'yu unutun" ifadelerini kullandı.
04.09.2020
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