Falcao ve Lemina sezonu kapattı

Galatasaray'da büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao ve Mario Lemina sezonu kapattı. Son iki haftada forma giyemeyecek iki futbolcunun toplamda kaçırdıkları resmi maç sayısı ise 39 olacak.

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