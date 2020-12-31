31 Aralık 2020, Perşembe
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Falcao transferiyle ilgili çarpıcı yorum! "Galatasaray gövde gösterisi yaptı ama..."
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Medyası programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Galatasaray Falcao'yu alarak bir gövde gösterisi yaptı ama açık konuşmak gerekirse şu an olası bir Aytaç Kara transferi sportif açıdan daha anlamlı." dedi.
31.12.2020
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