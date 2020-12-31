31 Aralık 2020, Perşembe

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Transfer müjdesini verdi! Galatasaray'dan 2 takviye birden

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray, Aytaç Kara ile anlaştı. Salih Uçan transferi de gerçekleşmek üzere." dedi.
31.12.2020
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