Transfer müjdesini verdi! Galatasaray'dan 2 takviye birden

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray, Aytaç Kara ile anlaştı. Salih Uçan transferi de gerçekleşmek üzere." dedi.

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