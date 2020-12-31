31 Aralık 2020, Perşembe

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"Diego Costa transferi bitti"

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kelleci, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Diego Costa ile ilgili "Bana gelen istihbarata göre transfer bitti" dedi.
31.12.2020
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