"Diego Costa transferi bitti"

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kelleci, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Diego Costa ile ilgili "Bana gelen istihbarata göre transfer bitti" dedi.

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