02 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Falcao risk almak istemiyor

Galatasaray'da Radamel Falcao kendini korumaya aldı. Gaziantep maçında sakatlanan Kolombiyalı yıldız, aşil tendonundaki kronik sakatlık sebebiyle sahalara dönme konusunda temkinli davranıyor.
02.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Falcao risk almak istemiyor Falcao risk almak istemiyor 02.07.2020
Galatasaray Caner Erkin'e teklif yaptı "Galatasaray Caner Erkin'e teklif yaptı" 02.07.2020
Galatasaray Falcao'yu elden çıkarmak istiyor "Galatasaray Falcao'yu elden çıkarmak istiyor" 02.07.2020
Galatasaray frikik golüne hasret Galatasaray frikik golüne hasret 01.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü 01.07.2020
Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? 01.07.2020
Keşke Terim Emin Bayram'ı Antep maçında da oynatsaydı "Keşke Terim Emin Bayram'ı Antep maçında da oynatsaydı" 30.06.2020
Galatasaray'da hazırlık süreci sorgulanıyor Galatasaray'da hazırlık süreci sorgulanıyor 30.06.2020
Galatasaray ligde galibiyeti unuttu Galatasaray ligde galibiyeti unuttu 30.06.2020
Galatasaray'da Emin Bayram göze girdi Galatasaray'da Emin Bayram göze girdi 30.06.2020
Mert Hakan transferi konusunda G.Saray sınıfta kalmıştır "Mert Hakan transferi konusunda G.Saray sınıfta kalmıştır" 30.06.2020
Fatih Terim yanındaki yardımcı hocaların parlamasını istemiyor "Fatih Terim yanındaki yardımcı hocaların parlamasını istemiyor" 29.06.2020
Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu "Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu" 29.06.2020
Falcao ve Lemina Trabzonspor maçında oynayacak mı? Falcao ve Lemina Trabzonspor maçında oynayacak mı? 29.06.2020
Kritik maçta kazanan yok Kritik maçta kazanan yok 29.06.2020
Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi 29.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da iki imza tamam! İşte yeni transferler
Islam Slimani Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip...
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama! Transfer ve Galatasaray...
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!
Emre Belözoğlu için olay sözler! "Utanç adamı"
Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör