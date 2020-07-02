02 Temmuz 2020, Perşembe
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Volkan Demir: Galatasaray Caner Erkin'e teklif yaptı
Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Futbol Meydanı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanan ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Caner Erkin'e Galatasaray'ın teklif yaptığını söyledi.
02.07.2020
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