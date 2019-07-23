Galatasaray'da zorlu antrenman

İtalyan kondisyoner Alberto Bartali önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray'da futbolcular kamp bölgesinde bulunan zirve noktasına doğru koşu yaptılar. Bir hayli yorgun oldukları gözlenen oyunculardan Ryan Babel'in Mitroglou ile olan diyaloğu ise gülümsetti.

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdüren Galatasaray'da İtalyan kondisyoner Alberto Bartali oyunculara zorlu antrenmanlar yaptırıyor.

Son olarak sarı-kırmızılı takımı idman yaptıkları bölgede bulunan en yüksek noktaya götüren Bartali, burada futbolcuları koşturdu. Hayli yorgun olduğu gözlenen yeni transferlerden Ryan Babel'in, takımda kiralık olarak forma giyen Kostas Mitroglou'na "İyi misin?" sorusunu yönelttikten sonra aldığı "Hayır" yanıtı ise taraftarları güldürdü. Hollandalı futbolcu daha sonra kameraya dönerek, "Avusturya'da bir yerde, dağdayız" ifadelerini kullandı.