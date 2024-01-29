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Ertuğrul Ersoy'un Mauro Icardi'ye müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 31. dakikada Mauro Icardi ile Ertuğrul Ersoy arasındaki mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Icardi'nin yükselmesine izin vermiyor, penaltı olmalıydı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

29 Ocak 2024 | 23:19
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