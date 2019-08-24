24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler! "Bindiğin dalı kesiyorsun"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in A Spor'un da dahil olduğu 3 televizyon kanalına sarı-kırmızılı takımın antrenmanlarına katılma yasağı getirdiği öğrenildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, konuyla ilgili Takım Oyunu programında yaptığı açıklamada "Benim üç tane muhabirim soru soracaklarmış, Fatih Terim refüze edecekmiş. Ne diyorsun sen? Fatih, sen bindiğin dalı kesiyorsun. Sen bir yere geldiysen o basın mensupları getirdi. Üç tane televizyonu karşına alıyorsun. Ya biz seni karşına alırsak?" ifadelerini kullandı.
24.08.2019

Toroğlu'ndan Terim'e olay sözler! Bindiğin dalı kesiyorsun Toroğlu'ndan Terim'e olay sözler! "Bindiğin dalı kesiyorsun" 24.08.2019
Nzonzi: Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım Nzonzi: "Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım" 23.08.2019
Jardim'den Falcao açıklaması Jardim'den Falcao açıklaması 23.08.2019
Fatih Terim 11'i netleştiriyor Fatih Terim 11'i netleştiriyor 22.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Diagne'de büyük hayal kırıklığı Diagne'de büyük hayal kırıklığı 22.08.2019
Galatasaray'da 2 ayrılık! Galatasaray'da 2 ayrılık! 22.08.2019
Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi 22.08.2019
Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e! Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e! 22.08.2019
Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e! Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e! 22.08.2019
Flaş Falcao sözleri! Oleg Petrov... Flaş Falcao sözleri! "Oleg Petrov..." 21.08.2019
Selçuk kulübeye Nzonzi 11'e Selçuk kulübeye Nzonzi 11'e 21.08.2019
Galatasaray'da son çare Linnes Galatasaray'da son çare Linnes 21.08.2019
Galatasaray'ı seyrederken utanıyorum "Galatasaray'ı seyrederken utanıyorum" 20.08.2019
Monaco Falcao'nun yerini dolduruyor Monaco Falcao'nun yerini dolduruyor 20.08.2019
İşte Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi! İşte Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi! 19.08.2019
Galatasaray fizikten sınıfta kaldı Galatasaray fizikten sınıfta kaldı 18.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş - Göztepe maçından kareler
İşte Beşiktaş'ın 6. transferi! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Menajeri Türkiye'ye geldi
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Herkes Falcao'yu beklerken...
Futbol dünyası sessiz kalmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör