24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler! "Bindiğin dalı kesiyorsun"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in A Spor'un da dahil olduğu 3 televizyon kanalına sarı-kırmızılı takımın antrenmanlarına katılma yasağı getirdiği öğrenildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, konuyla ilgili Takım Oyunu programında yaptığı açıklamada "Benim üç tane muhabirim soru soracaklarmış, Fatih Terim refüze edecekmiş. Ne diyorsun sen? Fatih, sen bindiğin dalı kesiyorsun. Sen bir yere geldiysen o basın mensupları getirdi. Üç tane televizyonu karşına alıyorsun. Ya biz seni karşına alırsak?" ifadelerini kullandı.
24.08.2019
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