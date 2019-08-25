25 Ağustos 2019, Pazar

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Wesley Sneijder'in son hali görenleri şoke etti

Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in son hali görenleri şaşırttı.
25.08.2019

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbol hayatı düşüşe giren ve son olarak Al Gharafa'dan ayrıldıktan sonra futbol kariyerini noktalayan
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Wesley Sneijder, aldığı kilolarla dikkat çekti.

Bir futbol maçını izlerken görüntülenen Hollandalı eski futbolcunun fazla kiloları şaşırtırken Sneijder'in kilolarından dolayı oturmakta zorlandığı görüldü.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, en son Katar'ın Al Gharafa takımında mücadele ediyordu.

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