23 Ağustos 2019, Cuma
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Steven Nzonzi: "Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım"
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı kırmızılı kulübü tercih ederken zorlanmadığını söyledi.
23.08.2019
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