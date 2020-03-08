Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bireysel performans, form tutan oyuncu falan tamam da, Galatasaray'daki en önemli unsur Fatih Terim'in yeniden teknik direktörlük yapması. Uzun süredir saha dışındaydı. Saha içine geldi, tablo bu." ifadelerini kullandı.