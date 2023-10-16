GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den piyano resitali! "Aşkın Olayım" şarkısını çaldı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, kendisiyle özleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını piyanoyla çaldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Icardi'den piyano resitali! 16 Ekim 2023 | 12:00
01:00
Toroğlu'dan övgü dolu sözler! "TFF'yi tebrik ediyorum" 16 Ekim 2023 | 12:00
00:41
Galatasaray derbiye hangi forma ile çıkacak? 15 Ekim 2023 | 12:00
00:56
"Ver sözleşmeyi al 30 milyon euroyu" 11 Ekim 2023 | 12:00
00:43
Flaş Icardi sözleri! "Messi'nin varlığı..." 10 Ekim 2023 | 12:00
02:29
Barış Alper için çarpıcı sözler! 08 Ekim 2023 | 12:00
04:31
Adam Buksa kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi! 07 Ekim 2023 | 12:00
01:03
"İlk yarıda o G.Saray yoktu" 07 Ekim 2023 | 12:00