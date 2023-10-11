GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey için flaş sözler! "Ver sözleşmeyi al 30 milyon euroyu"
Galatasaray'da iç transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip birçok yıldız ismiyle yeni sözleşme imzalamak istiyor. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Sacha Boey hakkında konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
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