Erman Toroğlu'dan o futbolcuya flaş eleştiri! "Sahada yok gibi"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirirken o futbolcuya flaş eleştirilerde bulundu. İşte Toroğlu'nun sözleri...
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