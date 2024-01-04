Galatasaray'da maaş sorununa flaş yorum! "Nihai çözüm oyuncu satışı"
Galatasaray'da gündem oyuncu maaşları. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, yaşanan sorun ile ilgili konuştu. Sarıdağ, "Nihai çözüm oyuncu satışı" ifadesini kullandı. | Galatasaray haberleri
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