Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!
Erman Toroğlu'dan G.Saray-Konya maçı sonrası hakem eleştirisi... Tecrübeli yorumcu, Galatasaray - Konyaspor maçının ardından 90+1 programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, “Ben bugün Konyasporlu futbolcu olsam atılırdım. Hakemle mücadele edemeyeceklerini anladıklarından maçı bıraktılar" sözleriyle karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.
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