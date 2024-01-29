Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a eleştiri! "Yanına adam girmesi lazım"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
"Yanına adam girmesi lazım" 29 Ocak 2024 | 12:00
00:13
Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! Transfer böyle açıklandı 28 Ocak 2024 | 12:00
00:53
G.Saray'a sert eleştiri! "Davinson Sanchez hariç..." 28 Ocak 2024 | 12:00
00:32
Sacha Boey Almanya'da! İşte ilk görüntüler 27 Ocak 2024 | 12:00
01:01
Flaş Icardi sözleri! "Dönüşü..." 27 Ocak 2024 | 12:00
03:18
İşte G.Saray'ın kasasına girecek rakam! 26 Ocak 2024 | 12:00
01:32
Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Penaltı öncesinde..." 25 Ocak 2024 | 12:00
00:29
Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? 25 Ocak 2024 | 12:00