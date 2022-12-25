Erman Toroğlu'dan Galatasaray eleştirisi! "Fizik olarak..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - İstanbulspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray şu anda fizik olarak iyi değil. İstanbulspor'da mücadele etmeyen oyuncu yoktu" dedi. İşte o sözler...
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