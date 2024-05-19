Video Galatasaray Videoları Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Galatasaray yine şampiyon olur ama karizma gitti"

Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Galatasaray yine şampiyon olur ama karizma gitti"

Trendoyl Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 10 kişiyle rakibini mağlup etmeyi başaran İsmail Kartal'ın öğrencileri şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray için flaş bir yorumda bulundu.

19 Mayıs 2024 | 21:37
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