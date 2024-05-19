Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Galatasaray yine şampiyon olur ama karizma gitti"
Trendoyl Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 10 kişiyle rakibini mağlup etmeyi başaran İsmail Kartal'ın öğrencileri şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray için flaş bir yorumda bulundu.
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