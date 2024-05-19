Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "İğrenç bir lig yaşıyoruz"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Toroğlu'dan flaş yorum! "İğrenç bir lig yaşıyoruz" 19 Mayıs 2024 | 12:00
03:35
Sami Uğurlu ve Aytaç Kara'dan F.Bahçe'ye gözdağı! 23 Şubat 2024 | 12:00
06:13
TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları 20 Şubat 2024 | 12:00
01:07
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Takımını sattın" 24 Ocak 2024 | 12:00
01:11
Göksel Gümüşdağ'dan Eden Karzev sözleri! 16 Ocak 2024 | 12:00
00:49
İsrail propagandası yapan Jehezkel gözaltına alındı! 14 Ocak 2024 | 12:00
00:27
Büyükekşi: Gereken açıklamaları yaptık! 30 Aralık 2023 | 12:00
14:29
Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! 25 Aralık 2023 | 12:00