20 Mart 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Fatih Terim hocalık dışında her şeyi yapıyor
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim bu sene teknik direktörlük yapmıyor başka her şeyi yapıyor. Galatasaray iyi değil, bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir, hakem falan hikaye." dedi. (GS spor haberleri)
20.03.2021
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