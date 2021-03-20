20 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçının ardından flaş Fatih Terim eleştirisi! "88. dakikada Falcao çıkıp Babel mi girer?
A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncu değişikliklerini eleştiren Çorlu, "88. dakikada Falcao çıkıp Babel mi girer? Ben değişikliklere çok şaşırdım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (Gs haberleri)
20.03.2021
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