Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçının ardından flaş Fatih Terim eleştirisi! "88. dakikada Falcao çıkıp Babel mi girer?

A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncu değişikliklerini eleştiren Çorlu, "88. dakikada Falcao çıkıp Babel mi girer? Ben değişikliklere çok şaşırdım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (Gs haberleri)

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