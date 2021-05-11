11 Mayıs 2021, Salı
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Erman Toroğlu'dan flaş sözler: Galatasaray ne zaman karışsa başarılı oluyor
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray zirveyle puanını eşitledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray ne zaman karışsa başarılı oluyor. Yönetim, Fatih Terim falan birbirine girdiği zaman başarılı oluyorlar. Tabi bir de Fatih Terim faktörü var. Fatih Terim boğaz köprüsünden düşse Beylerbeyi'ne yürüyerek geçer, iki de lüfer alır geçer. (GS spor haberleri)
11.05.2021
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