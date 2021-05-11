Denizlispor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Bizim gittiğimiz her yerde tribünler kalabalık

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, "Bizim gittiğimiz her yerde tribünler kalabalık. Ne hikmetse, Ali Sami Yen'de de yine tribünler kalabalık. Bunu anlamış değilim. Bu hafta neyse cezası... Ali Sami Yen'de rakiplerimizin taraftarı bizden fazlaydı." dedi (GS spor haberleri)

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