Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray sözleri! "G.Saray iyi değil"
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Antalyaspor çok rahat oynuyor, iyi top çeviriyor. Galatasaray, o Galatasaray değil." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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