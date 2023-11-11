Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Galatasaray'da oynuyorsan..."
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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