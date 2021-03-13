Erman Toroğlu'dan Falcao yorumu! "Usta işi bir gol. Her topçunun atacağı bir gol değil"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor-Galatasaray maçında harika bir gol atan Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Falcao müthiş bir gol attı. Usta işi bir gol. Her topçunun atacağı bir gol değil. " dedi. (GS spor haberleri)

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