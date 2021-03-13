13 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Kayserispor Galatasaray maçının ardından Erman Toroğlu'dan flaş hakem yorumu! "Maç 3-0 olunca rahatladı"
A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'yı sert sözlerle eleştirirken, "Hatırladığım kadarıyla bir dört sene evvel Fenerbahçeli bir futbolcu suratına tükürdü bu hakemin, atamadı! Ben olsam bu hakeme hakemlik yaptırmam. Görüyorum maç başlamadan önce yüzünü, 'Galatasaray mağlup olursa yandım' diyor. Çaldığı düdüklerden de görüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
13.03.2021
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