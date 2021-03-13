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Son dakika spor haberi: Kayserispor Galatasaray maçının devre arasında flaş Halis Özkahya yorumu! "Kahyalık yapsa daha iyi"

A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu maçın adamının hakem olduğunu ifade ederken Halis Özkahya için, "Kahyalık yapsa daha iyi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
13.03.2021
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