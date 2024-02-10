Erman Toroğlu'dan Barış Alper'e övgü: Her şeyi yapıyor!
Galatasaray'ın sahasında Başakşehir'i konuk ettiği Trendyol 25. hafta mücadelesinin devre arasında usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da mücadelenin ilk yarısını yorunladı. Toroğlu, Barış Alper hakkında övgü dolu sözler kullanırken "Barış Alper, Kerem'i unutturdu. Kerem'den çok daha etkili oynuyor, geniş alan kullanıyor. Her şeyi yapıyor. Bugün attığı gol de kolay değil. 3-4 haftadır çok iyi işler yapıyor" dedi.
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