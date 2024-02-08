GALATASARAY HABERLERİ: Yeni transfer Derrick Köhn İstanbul'da!
Galatasaray'ın Hannover'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn, sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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