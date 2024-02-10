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İptal kararı doğru mu? Erman Toroğlu RAMS Başakşehir'in iptal edilen golünü yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Okan Buruk'un öğrencileri maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, RAMS Başakşehir'in iptal edilen golünü yorumladı. İşte detaylar...

10 Şubat 2024 | 22:23
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