Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri! "Takıma uymuyor"
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin santrforu Halil Dervişoğlu'nu eleştirdi. Toroğlu, 24 yaşındaki oyuncunun takım ile uyumsuz olduğunu belirtti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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