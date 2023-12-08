Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray'da Nelsson'un pozisyonu penaltı mı?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında hakem Abdulkadir Bitigen, Victor Nelsson'un elle oynadığı gerekçesiyle konuk takım lehine penaltı kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu pozisyonu değerlendirdi ve "Nelsson top giderken sol dirseğini kaldırıyor ve topa dokunuyor, net penaltı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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