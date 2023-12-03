Okan Buruk'un B planı işe yaradı mı? O isim yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede Okan Buruk, B planı olarak Barış Alper Yılmaz'ı ikinci yarının başında sol bek pozisyonunda oyuna aldı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Buruk'un planını değerlendirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Buruk'un B planı işe yaradı mı? 03 Aralık 2023 | 12:00
02:11
Toroğlu: 2 penaltıyı da yemişler! 02 Aralık 2023 | 12:00
03:02
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 02 Aralık 2023 | 12:00
01:12
Toroğlu: Daha dikkatli oynasalar... 02 Aralık 2023 | 12:00
00:36
Zaha M. United maçı sonrası konuştu! 30 Kasım 2023 | 12:00
01:16
Hakeme sert eleştiri! "VAR kalın çalıştı" 30 Kasım 2023 | 12:00
04:35
G.Saray-ManU maçı ertelenecek mi? 29 Kasım 2023 | 12:00
00:58
Dev maçta hava nasıl olacak? 29 Kasım 2023 | 12:00