08 Kasım 2020, Pazar
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Erman Toroğlu Sivasspor - Galatasaray maçındaki kritik pozisyonu yorumladı! "Penaltıyla alakası yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta yorumcu, Sivasspor'un ilk yarının uzatma dakikalarında Kayode'nin yerde kaldığı pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
08.11.2020
Toroğlu, mücadelenin 45+1. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili "Marcao'nun Kayode'ye yaptığı müdahalenin penaltıyla alakası yok. Böyle penaltı verilirse milyon tane penaltı olur." ifadelerini kullandı.
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