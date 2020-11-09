09 Kasım 2020, Pazartesi
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Turgay Demir: Okan Kocuk'u hemen Muslera yapmayın
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Bire Bir Futbol programında değerlendirdi. Demir, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Okan Kocuk'un performansını da yorumladı.
09.11.2020
Demir, 25 yaşındaki file bekçisiyle ilgili "Bir kaleciyi değerlendirirken kurtardığı ve yediği gollerin ortalamasını alacaksın, Okan'ı hemen Muslera yapmayın." dedi.
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