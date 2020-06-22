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Erman Toroğlu: Okan Kocuk topu elinde fazla tuttu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, konuk takımın uzatma dakikalarında kazandığı endirekt serbest vuruşla ilgili "Okan Kocuk topu elinde fazla tuttu, Alper Ulusoy doğru karar verdi." dedi.
22.06.2020
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