22 Haziran 2020, Pazartesi
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Erman Toroğlu: Okan Kocuk topu elinde fazla tuttu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, konuk takımın uzatma dakikalarında kazandığı endirekt serbest vuruşla ilgili "Okan Kocuk topu elinde fazla tuttu, Alper Ulusoy doğru karar verdi." dedi.
22.06.2020
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