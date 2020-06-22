Erman Toroğlu: Hakemler yıllardır Türkiye'de virüs

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hakemler yıllardır Türkiye'de virüs. VAR geldi daha da virüs oldu bunlar." dedi.

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