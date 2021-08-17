Son dakika spor haberi: Flaş gelişmeyi duyurdu! "Galatasaray'da Marcao'ya yasalara göre soruşturma açılacaktır"

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Galatasaray'da yaşanan Marcao Kerem olayını yorumladı. Kınalı, "Galatasaray Lisesi'nin bir değeri, kıymeti vardır. Galatasaray'ın paradan daha değerli ilkeleri olmuştur. Paranın düşünülmemesi lazım. İlkelere göre karar alınması gerekir. Marcao olayının verdiği zararı telafi etmenin yolu ilkere göre karar alıp uygulamaktır. 6222 yasasına göre bu olaya soruşturma açılmalıdır ve kısa zaman içerisinde de açılacaktır" şeklinde konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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