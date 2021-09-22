Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi son gelişmeler!

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmana çıkacak olan Galatasaray'da son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan verdi. Galatasaray'ın kadrosunda 3 ismin sakatlığı bulunurken Marcao'nun cezası devam ediyor. Fatih Terim'in rotasyona gittiği maçta 3 oyuncu ise İstanbul'da kaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)

ABONE OL